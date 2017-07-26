GlaxoSmithKline свернет более 30 исследовательских программ

Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline определила приоритетные направления в разработке новых лекарственных препаратов, а также объявила о закрытии более 30 исследовательских проектов, пишет FierceBiotech.

Новый исполнительный директор компании Эмма Уолмсли (Emma Walmsley) рассказала, что 80% научно-исследовательского бюджета будет направлено в изучение новых терапевтических возможностей в двух приоритетных областях – респираторные заболевания и ВИЧ/инфекции. Также в сфере интересов GlaxoSmithKline останутся онкология и иммуновоспалительные заболевания.

Более 30 доклинических и клинических программ разработки лекарственных препаратов, не относящихся к приоритетным направлениям, будет прекращена или передана партнерам, а права на них могут быть проданы.

remedium