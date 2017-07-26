Минздрав объявил конкурс на закупку леналидомида без учета цены дженериков

Министерство здравоохранения вновь объявило о закупке препарата леналидомид на сумму 12,92 млрд руб., аукцион состоится 18 августа. Ранее ведомство уже пыталось провести торги, но они были признаны недействительными, так как все заявки были отклонены по формальным причинам. Тогда одну из заявок подало ООО «Натива», зарегистрировавшее дженерик леналидомида и цену на него, хотя патент на оригинальный препарат истекает в 2022 г.

Согласно документации аукциона, Министерство здравоохранения, несмотря на то, что само зарегистрировало и дженерик, и цену на него, при формировании начальной цены контракта учитывает зарегистрированную цену только оригинального препарата. Стоимость воспроизведенных лекарств указывается только для справки.

«Цены к расчету не принимаются в связи с тем, что лекарственные препараты фактически не обращаются на фармацевтическом рынке Российской Федерации и не могут быть поставлены государственному заказчику в случае заключения государственного контракта. Позиция основана на письме ФАС России от 10.02.2017 № РП/8583/17, а также письме компании «Селджен», являющейся правообладателем лекарственного препарата с МНН «Леналидомид» (№ действующего патента РФ: 2595250)», – говорится в документе.

Означает ли это, что Минздрав отклонит заявки, предлагающих к поставке дженерики, пока неизвестно.

Американский производитель Celgene пытался в суде опротестовать регистрацию дженериков. Препарат «Нативы» это уже второй воспроизведенный препарат леналидомида, весной 2016 г. на торги с дженериком Ревлимида (МНН леналидомид) вышла аргентинская Laboratorio Tuteur. Однако суд указывают на постановлением президиума Высшего арбитражного суда № 2578/09 от 16 июня 2009 г., которое однозначно говорит, что регистрация препарата не означает вывода его в гражданский оборот. Компания-правообладатель пыталась оспорить регистрацию цены. Но и здесь суд встал на сторону Минздрава.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»