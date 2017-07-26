Квартальный объем продаж рецептурных препаратов GlaxoSmithKline увеличился на 12%

Во II квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 12% и составил 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долл.) благодаря новым препаратам, в т.ч. Triumeq, Tivicay и Relvar/Breo Ellipta, сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж вакцин вырос на 16% – до 1,1 млрд фунтов (1,4 млрд долл.), частично за счет вакцин против менингита.

Общий объем продаж компании во II квартале увеличился на 12% и составил 7,3 млрд фунтов (9,5 млрд долл.).

Квартальный убыток GSK значительно сократился и составил 86 млн фунтов (112 млн долл.) против 492 млн фунтов (642 млн долл.) годом ранее.

По словам исполнительного директора GlaxoSmithKline Эммы Уолмсли, результаты II квартала отражают прогресс компании. Она также добавила, что приоритетом для GSK на вторую половину года является подготовка к лончам новых препаратов для лечения респираторных заболеваний, ВИЧ/СПИДа, а также вакцин.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»