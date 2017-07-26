Арбитражный суд Северной Осетии аннулировал лицензию на осуществление фармдеятельности за систематические нарушения

В Северной Осетии решением Арбитражного суда республики аннулирована лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ИП Оксаны Калаговой. С соответствующим заявлением в суд обратился территориальный орган Росздравнадзора. Основанием для отмены разрешения на ведение аптечного бизнеса стало систематическое нарушение лицензионных требований, выразившееся в бесконтрольном отпуске сильнодействующих препаратов.

Всего с начала 2017 года Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Северная Осетия — Алания собрало и передало в Росздравнадзор материалы по 5 коммерческим организациям, которые незаконно продают без рецептов лекарства, популярные среди «аптечных наркоманов». Причем если раньше под черным флагом торговали в основном «Лирикой», то теперь – часто попадаются с «Габапентином» и «Тебантином».

— Данные препараты следует отнести к категории подлежащих предметно-количественному учету, — убеждена руководитель территориального органа Росздравнадзора по РСО–А Ольга Давыдова. – Также необходимо ужесточить ответственность за продажу этих средств без рецепта врача. Сейчас административный штраф, который может быть наложен в виде наказания, для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических – от 20 до 30 тысяч рублей. И надо ввести уголовную ответственность за повторную незаконную реализацию лекарственных средств. Все эти меры будут способствовать снижению распространенности лекарственно-аптечной наркомании.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»