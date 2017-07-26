В «Фармаимпекс» опровергли информацию о привлечении руководителя к уголовной ответственности

Уголовное дело по налоговым нарушениям и уголовное преследование в отношении должностного лица ООО «Фармаимпекс» прекращены. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, согласно информации из компании, владельцы и руководители ООО «Фармаимпекс» Владимир Зверев и Алексей Зверев не привлекались к уголовной ответственности.

В 2016 году действительно проводилась выездная налоговая проверка ООО «Фармаимпекс», по результатам проведения которой дополнительно начислены налоги, пени и штрафы, рассказали в компании.

При этом отмечается, что «спорная ситуация, по которой возникли разночтения в применении норм налогового законодательства, «типична для всего крупного розничного ретейлера в России». Однако тенденции в подходах фискальных органов и судов к спорным налоговым правоотношениям «в последнее время изменились в сторону интересов наполняемости бюджетов всех уровней, тогда как ранее возникающие подобные споры в основном разрешались в пользу предпринимательского сообщества», добавили в компании.

«Решение Арбитражного суда УР было исполнено нами добровольно, своевременно и в полном объеме выплачена предъявленная к уплате денежная сумма», — подчеркивается в полученном «ФВ» сообщении.

В дальнейшем, следуя процессуальной норме, налоговый орган направил материалы проверки в следственный отдел СК РФ по УР, с целью установления наличия в действиях должностных лиц Общества признаков преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ.

«На основании представленных материалов налоговой проверки было возбуждено уголовное дело, по результатам расследования которого вынесено Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении должностного лица ООО “Фармаимпекс”», — сообщили в пресс-службе, дополнительно отметив, что владельцы и руководители компании к уголовной ответственности не привлекались.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о привлечении к уголовной ответственности одного из руководителей «Фармаимпекс» со ссылкой на слова главы управления СКР по Удмуртии Владимира Никешкина.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»