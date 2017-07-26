Эффективность ремаксола будет изучена в двух плацебо-контролируемых исследованиях

Заболевания печени третья причина смертности в мире, поэтому разработка и исследование препаратов в области гепатопротекции остается актуальной и на сегодняшний день. Одним из самых распространенных заболеваний печени является механическая желтуха. Механическая желтуха возникает из-за нарушения оттока печеночной желчи по желчным путям ввиду механических препятствий.

В настоящее время Министерством Здравоохранения РФ были одобрены два Многоцентровых Клинических Исследования с привлечением сторонней CRO по изучению эффективности препарата Ремаксол при механических желтухах различного генеза. Оба исследования будут плацебо-контролируемыми, в ходе их также будет произведено сравнение Ремаксола с другими гепатопротекторными препаратами.

Препарат Ремаксол (ООО «НТФФ» ПОЛИСАН») широко применяется специалистами, занимающихся лечением поражений печени различного генеза. Это врачи гепатологи, инфекционисты, фтизиатры, онкологи, хирурги, реаниматологи.

«Фармацевтический вестник»