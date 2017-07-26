Антибиотик eravacycline показал хорошие результаты в ходе III фазы клинических исследований

Американская фармацевтическая компания Tetraphase Pharmaceuticals Inc объявила о том, что ее ведущий экспериментальный антибиотик eravacycline достиг основных целей в процессе завершающей стадии клинических исследований, сообщает Reuters. Акции компании выросли почти на 23%.

В КИ приняли участие 500 пациентов с интраабдоминальными инфекциями.

В компании отметили, что eravacycline показал значительное превосходство в терапии интраабдоминальных инфекций, по сравнению с препаратом meropenem.

Eravacycline относится к антибиотикам тетрациклинового ряда. Он предназначается для внутривенного введения.

Tetraphase Pharmaceuticals планирует направить заявку на одобрение eravacycline в FDA в I квартале 2018 г., в EMA – в III квартале текущего года.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»