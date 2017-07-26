Переход на онлайн-кассы для аптек прошел безболезненно

На новый порядок применения контрольно-кассовой техники перешло свыше 320 тысяч налогоплательщиков. Налоговые органы зарегистрировали более миллиона онлайн-касс, которые пробили свыше 6 млрд кассовых чеков на общую сумму 3,6 трлн рублей. Объем ежедневных расчетов налогоплательщиков превысил 70 млрд рублей. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба.

С 1 июля 2017 года на онлайн-кассы перешел крупный и средний аптечный ритейл. Представители аптечного бизнеса сообщают, что для аптек в целом этот процесс прошел безболезненно. Хотя в отдельных регионах страны пришлось столкнуться с трудностями.

«На сегодняшний день практически все кассы аптечной сети «Ригла» – 99% – оснащены онлайн-кассами. В разных регионах столкнулись со сложностями, связанными с поставкой оборудования, но они были кратковременными. Самым сложным в этом плане оказался Санкт-Петербург. Однако сейчас по первому опыту работы отмечу, что система работает устойчиво, практически без сбоев», — рассказал «ФВ» зам. генерального директора аптечной сети «Ригла» по информационным технологиям Вадим Горбунов.

Напомним, ранее Национальная фармацевтическая палата подготовила обращение в Росздравнадзор о необходимости проверить сопряженность двух автоматизированных систем: новых моделей онлайн-касс, на которые бизнес должен перейти в течение 2017 года, и оборудования, которое будет сканировать упаковку лекарств.

Как пояснил Вадим Горбунов пока окончательное решение по вопросу переоснащения онлайн-касс для работы в рамках программы по маркировке лекарственных средств не принято.

«Считаю, что задачи розничной продажи маркированных ЛС можно решить обновлением ПО ККМ, «прошивкой». Оборудование менять ни к чему. С другой стороны, и задачи онлайн-фискализации можно было решить без замены «железа». Какой вариант будет выбран – посмотрим», — добавил он.

В реестре ККТ зарегистрировано 84 модели касс от 29 производителей, три производителя включили в реестр четыре модели фискального накопителя, в том числе сроком действия до трех лет. Выдано 12 разрешений на обработку фискальных данных, семь экспертных организаций занесено в реестр.

ФНС отмечает, что с 1 июля 2018 года на онлайн-ККТ должна перейти сфера услуг и малая торговля.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»