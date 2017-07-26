Двухкомпонентная схема лечения ВИЧ компании ViiV Healthcare достигает целевых показателей

Схема лечения ВИЧ-инфекции длительного действия, состоящая из двух препаратов, разработку которой осуществляют совместно компании ViiV Healthcare и Janssen Sciences Ireland UC, в клиническом исследовании II фазы продемонстрировала уровни вирусной супрессии, сравнимые с таковыми при использовании трехкомпонентной схемы. Результаты указывают на потенциал исследуемой схемы в снижении дозовой нагрузки для пациентов и таким образом в повышении приверженности лечению, сообщает PharmaTimes.

В рамках клинического исследования LATTE-2 изучали инъекционные составы длительного действия, включающие в себя cabotegravir (ViiV) и rilpivirine (Janssen; торговое наименование Edurant), вводимые 1 раз в 4 или 8 недель, у пациентов с ВИЧ-1-инфекцией, у которых вирусная супрессия уже была достигнута при ежедневном приеме пероральной комбинации АФИ cabotegravir плюс два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы.

После 96 недель поддерживающей терапии уровни вирусной супрессии при применении двухкомпонентной инъекционной схемы 1 раз в 8 недель (94%) или 1 раз в 4 недели (87%) были сравнимы с таковыми у пациентов, продолжающих прием пероральной трехкомпонентной комбинации (84%).

Мажоритарным акционером компании ViiV Healthcare является GSK; в число акционеров входят также Pfizer и Shionogi.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»