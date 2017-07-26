«Фармстандарт» не препятствует проверке ФАС

«Фармстандарт» не нарушает законодательства и по всем возникающим вопросам и старается оперативно предоставлять информацию сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом компания заявила вечером 26 июля.

Как сообщал «ФВ», 25 июля ФАС начал проверку компаний «Фармстандарт» и «Биокад» по подозрению в крупном картеле на торгах. В официальном Telegram-канале ведомства тогда же появилась запись о том, что работники «Биокада» препятствовали проверке. Однако позже фармпроизводитель сообщил, что произошла техническая ошибка сотрудника, который не был уведомлен о проверке ФАС России.

Спустя сутки факт проверки подтвердили и в «Фармстандарте». В компании подчеркнули, что она «не допускает нарушения законодательства, взаимодействует с регулятором по всем возникающим вопросам и старается оперативно предоставлять информацию».

«Регулятор действует в рамках своих полномочий. «Фармстандарт» продолжит взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой в рамках этой проверки и надеется максимально помочь оперативному решению задач регулятора», – комментирует компания.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»