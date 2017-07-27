Новый фильм о компании Solopharm. Мы стремительно растем!

Компания Solopharm стремительно развивается — в разработке находится более 50 препаратов, производство растет, штат пополняется новыми высококвалифицированными специалистами. Об этом и многом другом в новом коротком видео.
Solopharm сегодня это:
|Производительность более 1 млрд единиц продукции в год
|Мощность производственных линий 150 000 ед/час
|Производство оснащено 22 современными линиями
Все препараты производятся в Санкт Петербурге на новейшем высокотехнологичном оборудовании завода, что позволяет предложить продукт европейского качества по низкой цене.