Новый фильм о компании Solopharm. Мы стремительно растем!

Компания Solopharm стремительно развивается — в разработке находится более 50 препаратов, производство растет, штат пополняется новыми высококвалифицированными специалистами. Об этом и многом другом в новом коротком видео.

Solopharm сегодня это:

Производительность более 1 млрд единиц продукции в год Мощность производственных линий 150 000 ед/час Производство оснащено 22 современными линиями

Все препараты производятся в Санкт Петербурге на новейшем высокотехнологичном оборудовании завода, что позволяет предложить продукт европейского качества по низкой цене.



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