Торговец БАДами возместит 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ по Москве совместно с Федеральной налоговой службой добился от ООО «Фармамед» обязательств по выплате 3 млрд руб, в виде недополученных налогов и штрафов. Задолжник предоставил график платежей налоговой службе, согласно которому вся сумма будет погашена в 2017 году. Без инвестора рассчитаться будет сложно, считают эксперты.

Силовые структуры не озвучивают имя владельца компании. Ранее «ФВ» сообщил, что владельцем компании является Андрей Гомжин, владеющий ООО «Фармамед» в Санкт-Петербурге. Но его компания, как и сам господин Гомжин, не имеют отношения к уголовным делам, и задолженностям на 3 млрд руб.

Должником является московский производитель биодобавок ООО «Фармамед». Из московских компаний, предлагающих биодобавки под брендом «Фармамед» известна компания Pharmamed.ru. Связаться с руководством не удалось для подтверждения или опровержения их участия в уголовном деле.

По оценкам экспертов, готовность московской компании выплатить в короткий срок 3 млрд руб может быть связана с приходом крупного инвестора, который готов погасить долги. «Инвестором может выступить дистрибьютер или даже крупная аптечная сеть», — предполагает аналитик Алексей Коренев из «Финам».

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»