Препарат Imfinzi не показал ожидаемых результатов при лечении немелкоклеточного рака легкого

Акции шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca упали более чем на 15% после объявления результатов клинического исследования III фазы MYSTIC, сообщает FirstWord Pharma.

Согласно результатам исследования, применение комбинации препаратов Imfinzi (durvalumab) в tremelimumab не улучшает показатель выживаемости без прогрессирования заболевания у пациентов ранее не леченным немелкоклеточным раком легкого по сравнению со стандартной химиотерапией препаратами платины.

Как отметил медицинский директор AstraZeneca Шон Боэн, несмотря на неутешительные результаты исследования, которое было направлено на оценку общей выживаемости, компания будет и далее отслеживать остальные конечные показатели по препарату как в качестве монотерапии, так и в комбинациях.

В компании заявили, что окончательные результаты по общей выживаемости ожидаются в первой половине 2018 г.

Препарат Imfinzi недавно получил от FDA статус ускоренного одобрения для терапии ранее леченных пациентов с местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномой.

В мае с.г. AstraZeneca объявила о результатах клинического исследования III фазы PACIFIC. Исследование показало, что применение препарата Imfinzi в качестве последовательной терапии у пациентов с неоперабельным немелкоклеточным раком легкого без прогрессирования заболевания после химиотерапии одновременно с лучевой терапией достигло одной из основных конечных точек, а именно значительно продлевает выживаемость по сравнению с плацебо.

AstraZeneca также объявила о финансовых результатах за II квартал 2017 г.

Квартальный объем продаж компании сократился на 10% и составил 5,1 млрд долл. на фоне окончания срока патентной защиты на препараты Crestor и Seroquel XR.

Чистая прибыль составила 477 млн долл.

AstraZeneca заключила соглашение с американской Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) на общую сумму до 8,5 млрд долл. в области разработки и маркетинга препарата Lynparza (olaparib), предназначенного для лечения различных форм рака, в т.ч. рака молочной железы, простаты и поджелудочной железы.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»