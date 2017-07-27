Индийская фарма сделает предложение российским игрокам

Недавно созданный Совет по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии – Pharmexcil займется в августе исследованием российских фармкомпаний на предмет создания СП на территории РФ. Как стало известно «ФВ», эту инициативу поддержало Правительство Индии. Pharmexcil уже начал анализировать индийские и российские компании, которые смогут эффективно взаимодействовать в рамках совместных предприятий. Это исследование проводится в преддверии октябрьской выставки в Санкт-Петербурге «Фармация». На ней индийские компании планируют подписать предварительные договора с российской фармой и региональными чиновниками.

Весной этого года делегация чиновников Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским посетила штат Андрха-Прадеш, где обсудила с индийскими фармацевтическими компаниями инвестирование в регион, в частности перспективы строительства завода в рамках СП. Индийскую сторону интересует вхождение в СП не только частных компаний, но и представителей власти на условиях предоставления земельных участков и гарантий.

В рамках исследования индийских и российских компаний Pharmexcil сформирует государственную делегацию из представителей Министерства торговли Индии для участия в российской выставке. Выбранные индийские фармкомпании смогут войти в состав делегации. С просьбой создать аналогичную российскую делегацию Pharmexcil планирует обратиться к Минпромторгу РФ.

Активность индийской фармы связана со снижением объемов экспорта лекарственных препаратов в Россию с 536 млн долл (2013-2014 гг.) до

352 млн долл (2016-2017 гг.). Индийские производители связывают отрицательную динамику с трендом на импортозамещение и повышением нормативных требований к производству лекарств со стороны РФ.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»