Ipsos Healthcare: провизоры более активно обращаются к Интернет-источникам для получения профессиональной информации

Распространение Интернета в аудитории провизоров практически достигло максимума. 94% менеджеров, заведующих аптек и 91% провизоров первого стола используют Интернет в профессиональных целях. При этом существенно выросла частота использования данного ресурса — почти треть (32%) провизоров используют Интернет несколько раз в день, еще треть (31%) – практически каждый день, – эти показатели практически удвоились за последние 3 года. Среди менеджеров и заведующих аптек частота обращения выше – 41% обращаются несколько раз в день, треть (34%) – практически каждый день. (По данным весенней волны 2017 синдикативного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» компании Ipsos Healthcare)

Примечательно и то, что цели обращения к Интернету у провизоров первого стола существенно диверсифицируются. Если 5 лет назад, в основном, Интернет использовался для уточнения информации о препаратах, то сейчас 76% провизоров ищет информацию о препаратах-аналогах – (весной 2012 года — 54%). При этом заметно растут и другие показатели: «Схема лечения и профилактика заболеваний» — 65% (53% – весной 2014 года) — и «Взаимодействие лекарственных препаратов» — 41% весной 2017 года (32% – весной 2012 года). Половина (55%) провизоров первого стола ищет информацию о новых препаратах.

Цели обращения к Интернету у провизоров диверсифицируются

Также меняется и восприятие провизорами Интернета. 39% провизоров первого стола отметили, что «Интернет – это первый источник, к которому я обращаюсь, когда у меня возникает вопрос» (рост на 3,7% по сравнению с предыдущим замером осенью 2016 года).

Происходят изменения и в использовании различных гаджетов. Так, по наличию устройств стабильную положительную динамику показывают смартфоны, они есть уже у 46% провизоров перового стола и 57% менеджеров, заведующих аптек. И это второй после рабочего компьютера гаджет, с помощью которого провизоры и менеджеры выходят в Интернет с профессиональными целями – 73% и 75%, соответственно, среди имеющих данный вид устройства. Каждый пятый (20%) провизор ответил, что использует мобильные приложения для получения информации о препаратах.

Рост наличия и использования смартфонов в профессиональных целях

«Фармацевтический вестник»