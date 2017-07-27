Росздравнадзор: отпуском рецептурных лекарств без рецептов грешат все проверенные аптеки

Росздравнадзор подвел итоги своей деятельности за II квартал 2017 года.

Как отметила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, основными правонарушениями, допускаемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями медицинских и фармацевтических организаций при обращении лекарств, являются: отсутствие холодильного оборудования, несоблюдение правил отпуска рецептурных лекарств, условия хранения.

Нарушения выявлены в 44,8% от общего числа проверенных организаций. Общая сумма наложенных на организации штрафов за нарушения в области обращения лекарств составила более 32 млн рублей.

Ирина Крупнова также напомнила, что ведомство переходит на риск-ориентированный подход при проведении проверок. Этот метод позволит добросовестным участникам рынка реже подвергаться контрольным мероприятиям.

«Однако в настоящий момент мы наблюдаем рост фарморганизаций, в которых выявляются нарушения», — подчеркнула Ирина Крупнова.

На фото: Ирина Крупнова.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»