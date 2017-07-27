Биодобавки показали 16% прирост продаж после двухлетней стагнации

Согласно данным AlphaRM, за январь — май 2017 года аптеки реализовали БАДов почти на 20,6 млрд руб., что на 16% больше относительно аналогичного периода 2016 года. С 2015 года рынок продаж биодобавок замедлился и показал в 2016 году отрицательную динамику в минус 6% к 2015 году.

Увеличение спроса эксперты связывают с укреплением рубля в начале 2017 года.

«Такой прирост обусловлен динамикой курсов валют, так как большинство производителей все-таки иностранные, а российские производители обычно закупают иностранное сырье и оборудование для производства. Также обслуживание оборудования завязано на валюте», — отмечает аналитик-маркетолог AlphaRM Ольга Кононова.

Наиболее активно в осенне-зимний период реализуются витамины для профилактики и лечения ОРВИ. Весной наступает «звездный час» БАДов для похудания. В мае продажи идут на традиционный спад относительно марта и апреля, поскольку доля добавок для похудания значительно меньше доли витаминов. В целом аналитики фиксируют восходящий спрос на БАДы с 2017 года. Это связано также с усилившейся маркетинговой компанией: реклама на ТВ, радио и интернете. Поскольку немалая доля игроков рынка представлена зарубежными компаниями с крупными и профессиональными маркетинговыми отделами, то стоит ожидать положительного тренда и в 2018 году. Наиболее активно и результативно маркетинговые программы реализуются в интернете, в частности в социальных сетях.

«Даже с учетом снижения продаж в летний период годовые показатели в 2017 году будут высокими относительно двух прошлых лет», — считает Ольга Кононова.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»