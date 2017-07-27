Во II квартале 2017 г. объем продаж рецептурных препаратов Bayer увеличился на 4,4%

Во II квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,4% и составил 4,3 млрд евро (5 млрд долл.) за счет показателей по ряду препаратов, в т.ч. Eylea и Xarelto, сообщает FirstWord Pharma.

Общий квартальный объем продаж компании вырос на 3% – до 12,2 млрд евро (14,3 млрд долл.). При этом чистая прибыль сократилась на 11,3% – 1,2 млрд евро (1,4 млрд долл.).

Общий объем продаж препаратов Adempas, Eylea, Stivarga, Xarelto и Xofigo составил 1,6 млрд евро (1,9 млрд долл.) против 1,3 млрд евро (1,5 млрд долл.) годом ранее.

Несмотря на неблагоприятные валютные курсы, Bayer подтвердила прогноз по объему продаж фармпродукции в 2017 г. Ожидается, что он составит более 17 млрд евро (19,9 млрд долл.). Общий головой объем продаж компании прогнозируется на уровне 49 млрд евро (57,4 млрд долл.). Более ранний прогноз равнялся 51 млрд евро (59,8 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»