Квартальный объем продаж Gilead превзошел ожидания аналитиков Во II квартале 2017 г. чистая прибыль американской биотехнологической компании Gilead Sciences составила 3,1 млрд долл. против 3,5 млрд долл. годом ранее, сообщает FirstWord Pharma. Квартальный объем продаж сократился с 7,8 млрд долл. во II квартале 2016 г. до 7,1 млрд долл., но все равно превысил прогнозы аналитиков (6,4 млрд долл.). За три месяца общий объем продаж препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и гепатита C составил 3,6 млрд долл. За отчетный период 2016 г. этот показатель равнялся 3,1 млрд долл. В компании полагают, что рост продаж стал возможен благодаря tenofovir/ alafenamide-содержащим препаратам Genvoya, Descovy и Odefsey. Продажи препаратов для лечения гепатита C Harvoni, Sovaldi и Epclusa составили 2,9 млрд долл. по сравнению с 4 млрд долл. голом ранее. При этом аналитики ожидали 2,2 млрд долл. По словам представителя Gilead Sciences, рост продаж препарата Epclusa, одобренного в США и Европе в 2016 г., позволил частично компенсировать снижение показателей по Harvoni и Sovaldi на всех рынках. Gilead Sciences повысила прогноз по объему продаж на 2017 г. В компании ожидают, что он составит 24–25,5 млрд долл., а не 22,5–24,5 млрд долл., как предполагалось ранее. Объем продаж препаратов для лечения гепатита C ожидается в пределах 8,5–9,5 млрд долл. Илья Дугин

