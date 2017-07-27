В Пятигорском медфарминституте впервые проводят набор в ординатуру

Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) – филиал Волгоградского государственного медицинского университета в 2017 году открыл новое направление обучения по образовательным программам высшего образования – ординатуру. Срок обучения – два года.

Обучение будет проводиться по семи специальностям. Из них по трем специальностям ординатуры в области фармации: «Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия».

Прием документов для поступления в ординатуру проводится до 29 июля включительно.

Для тех, кто не прошел первичную аккредитацию, предусмотрено вступительное испытание в форме тестирования.

Как сообщили в пресс-службе ПМФИ, поступающие на обучение также могут представить сведения о своих индивидуальных достижениях для включения их в сумму конкурсных баллов. Среди них – получение именных стипендий, научная работа, наличие диплома с отличием, стажа работы в сельской местности, получение грантов, участие в спортивных состязаниях в составе команды ПМФИ и пр.

«Фармацевтический вестник»