За несвоевременную оплату товаров при госзакупках должностных лиц могут дисквалифицировать

Президент России Владимир Путин подписал закон № 189-ФЗ от 26.07.2017 г., устанавливающий административную ответственность в отношении должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении госзакупок, в том числе за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

За эти нарушения должностные лица могут получить штраф на сумму от 30 до 50 тыс. рублей.

При этом должностные лица, которые ранее уже наказывались за аналогичное нарушение, могут получить дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

По информации Минэкономразвития России, ущемление прав предпринимателей вследствие неисполнения обязательств по оплате товаров (работ, услуг) по государственным и муниципальным контрактам носит массовый характер.

«Фармацевтический вестник»