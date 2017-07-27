Суд поддержал решение ФАС об отмене аукциона Минздрава на 408 млн рублей

В понедельник, 24 июля 2017 года, Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в разбирательстве между ведомством и «дочкой» «Фармасинтеза» – компанией «Профарм». Ранее «Профарм» выиграл аукцион на поставку противотуберкулезного препарата Теризодон, но ФАС отменила результаты торгов из-за того, что Минздрав отклонил все заявки участников, кроме заявки «Профарма». В проведенном заново тендере победила компания «Русмедком», аффилированная с «Р-Фармом».

В марте 2017 года Минздрав объявил аукцион на поставку противотуберкулезного препарата Теризидон. Начальная (максимальная) цена контракта составила 416,9 млн рублей.

В результате Минздрав отклонил 10 заявок на участие в аукционе, и победителем на торгах стало ООО «Профарм», ценовое предложение которого составило 408,6 млн рублей.

В ФАС поступило несколько жалоб на действия заказчика. В ходе их рассмотрения ведомство установило, что Минздрав «нарушил процедуру рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, в результате чего незаконно отклонил 10 заявок». В тендере собирались участвовать «Р-Фарм», «Космофарм», «Русмедком», «Фармахан» и другие компании.

ФАС предписала Минздраву отменить итоги аукциона и рассмотреть заявки повторно. Минздрав исполнил предписание и заключил контракт с ООО «Русмедком» по цене 333,5 млн рублей. «Экономия от начальной цены контракта составила более чем 80 млн рублей, – цитирует заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна официальный сайт ведомства. – Такая экономия поможет обеспечить лекарствами большее количество граждан, нуждающихся в медикаментозном лечении».

«Профарм» с решением ФАС не согласился и 23 мая обратился в московский арбитражный суд. Однако суд поддержал позицию ФАС.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами «Русмедкома» являются физические лица (данные не обновлялись с 2003 года). В апреле 2017 года ФАС одобрила сделку по покупке «Р-Фармом» 26% акций «Русмедкома». Однако участники фармрынка и до этого подозревали, что компании аффилированы друг с другом.

«Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года компания заняла первое место с объемом заключенных контрактов 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок). Компания на 90% принадлежит Алексею Репику, на 10% — японской Mitsui.

«Фармасинтез» занял в рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года 20-е место с объемом заключенных контрактов около 3 млрд рублей. Владельцем компания является Викрам Пуния.

Источник: ФАС

vademec