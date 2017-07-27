Учёные ПГНИУ разрабатывают новые соединения против «супербактерии»

В Пермском университете учёные приступили к разработке методов синтеза новых соединений, перспективных для создания антибиотиков. Проект получил поддержку на федеральном уровне – молодые учёные ПГНИУ выиграли грант Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.

Пермские учёные исследуют свойства новых производных хиноксалина. Соединения этого класса успешно используются в медицинской практике как антибиотики, в том числе противотуберкулезные. Новый метод синтеза позволит получить соединения, способные воздействовать на штаммы, уже сформировавшие высокую устойчивость к известным антибактериальным веществам.

«Для создания новых противомикробных средств сегодня в основном используется модификация химической структуры уже известных антибиотиков. Этот подход эффективен, так как позволяет получать соединения с известным механизмом действия. Однако патогенные микроорганизмы научились быстро приспосабливаться к «знакомым» лекарствам, основанным на старых химических структурах. Поэтому стратегически выгоднее создавать антибактериальные агенты на основе новых химических структур, которые действуют иначе. Производные хиноксалина уже зарекомендовали себя потенциально биологически активными соединениями», – рассказывает Екатерина Степанова, руководитель проекта, кандидат химических наук, научный сотрудник химического факультета ПГНИУ.

Производные хиноксалина будут получать путем однореакторного («one-pot») синтеза: исходное соединение термически разлагают на несколько составляющих, одно из которых – промежуточное вещество с коротким временем жизни – перехватывают реагентами. В итоге исследователи получат библиотеки новых соединений – ряды целевых производных хиноксалина.

Проект химиков Пермского университета отличается доступностью исходных материалов и безотходным производством. Кроме этого, разработка решит и фундаментальные научные проблемы – исследование механизмов органических реакций с участием ацилимидоилкетена – вещества-интермедиата с коротким временем жизни, имеющего высокую реакционную способность, и исследование механизмов антибактериального действия новых веществ.

В случае успешной реализации проекта будут найдены новые антибактериальные средства, не имеющие аналогов среди существующих антибиотиков, что существенно расширит возможности медицины при лечении инфекционных заболеваний.

psu