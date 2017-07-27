Налоговая политика и практика: как будет вводиться системы маркировки лекарственных препаратов

Систему маркировки лекарственных препаратов планируется внедрять поэтапно. Поскольку проект сложный, он начинается с эксперимента. С 1 февраля по 31 декабря 2017 года маркировка проходит на добровольной основе. Участники эксперимента отработают все технологии, проведут предварительную апробацию и оценят эффективность основных организационных и технологических решений, чтобы уже с 2018 года поэтапно сделать ее обязательной.

В январе — апреле прошли подготовительные мероприятия. В мае тестировался прототип автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя (тестирование информационного взаимодействия, регистрации и описания лекарственных препаратов, основных бизнес-процессов).

С 1 июня эта автоматизированная система заработала и началась регистрация организаций-пионеров в личных кабинетах системы, а также маркировка и передача ими данных о движении лекарственных препаратов. То есть в июне стали доступны все основные бизнес-процессы.

С июня по август функционал системы будет наращиваться, а с 1 сентября начнется полноценный межведомственный информационный обмен.

В течение 2018 года в рамках уже обязательной маркировки к системе планируется постепенно подключать всех участников рынка и к 1 января 2019 года планируется маркировать все выпускаемые лекарственные препараты на российском рынке.

Подробности о внедрении системы маркировки лекарственных изделий Ї в интервью начальника Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России О.Н. Чепуриной, журнал «Налоговая политика и практика», № 7/2017.

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