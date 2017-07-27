Чистая прибыль Bayer за I полугодие выросла на 14%

Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за первое полугодие 2017 года увеличилась на 14,4% в годовом выражении — до 3,307 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,79 евро против 3,50 евро за первые шесть месяцев прошлого года. Выручка компании также увеличилась — на 7,4%, до 25,437 миллиарда евро.

Чистая прибыль концерна во втором квартале при этом сократилась на 11,3% в годовом выражении, до 1,224 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 1,40 евро против 1,67 евро годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,76 евро за акцию. Выручка при этом выросла на 3%, составив 12,193 миллиарда евро.

Компания сообщает в релизе, что в первом полугодии рост продаж отмечен в Европе, а в Северной Америке продажи упали из-за сложной рыночной ситуации в США. Компания также понизила прогноз по выручке в 2017 году до 49 миллиардов евро против 51 миллиарда в предыдущем прогнозе. Отмечается, что ослабление курса евро к мировым валютам на 1% может привести к снижению выручки на 300 миллионов евро.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer) и «Супрадин» (Supradyn).

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