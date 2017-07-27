Из группы антигистаминных препаратов наиболее востребованы среднего ценового сегмента

По данным DSM Group, в 2017 году максимальный объём реализации антигистаминных препаратов, около 1,4 млн. упаковок, был зафиксирован на 11 неделе года (+15,6% к продажам 10 недели 2017 года).

«Пик продаж антигистаминных препаратов традиционно приходится на май-июнь – месяцы наиболее активного цветения. В 2017 году максимальный объём реализации (около 1,4 млн. упаковок) был зафиксирован в марте, на 11 неделе года (+15,6% к продажам 10 недели 2017 года). Именно в этот период аллергики стараются подготовиться к сезону цветения. Однако в дальнейшем объёмы продаж снизились. Причиной тому могут быть погодные аномалии, которые принесли с собой холодную погоду, дожди и даже снег, — говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк . — В целом же за первые 27 недель 2017 года в аптеках страны покупатели приобрели 30,6 млн. упаковок антигистаминных препаратов на общую сумму 5,8 млрд. рублей, что в натуральном выражении больше, чем в 2016 году на 5%. В рублях группа наоборот сократилась на 2%».

Доля каждого месяца от совокупного годового объёма продаж антигистаминных препаратов (2016 год)

Наиболее востребованы у покупателей антигистаминные средства среднего ценового сегмента. 86% упаковок, реализованных в аптеках в первые 27 недель 2017 года, имели стоимость от 50 до 500 рублей в ценах закупки аптек. Сегмент до 50 рублей пользуется меньшей популярностью – 9,4% в натуральном выражении. Наименее представлена в аптеке категория лекарственных препаратов против аллергии, стоимость которых превышает 500 рублей. В целом средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственных препаратов против аллергии в 2017 году составила 189 рублей, что на 6,6% ниже, чем в первые 27 недель 2016 года.

Лидером продаж по стоимостным и натуральным объёмам продаж в 2017 году стал бренд «Супрастин». Объём продаж препарата увеличился более чем на 22% по сравнению с первыми 27 неделями 2016 года. Бренд представлен 2 наименованиями. Наиболее популярным из них является «Супрастин тб 25 мг №20» (90,9% в рублях). Далее по совокупному стоимостному объёму продаж расположился бренд «Фенистил», доля рынка которого в стоимостном выражении составила 11,4%. В натуральном же выражении лишь 4,8% потребителей отдали предпочтение данному препарату, что обеспечило ему 6 место в рейтинге. Наиболее ярко в 2017 года показал себя бренд «Лоратадин»: прирост объёма продаж в упаковках составил 52,9%, что, в конечном итоге, позволило бренду завоевать 4,6% рынка Российской Федерации. Наименее удачно год сложился для бренда «Фенистил»: продажи снизились в упаковках на 43,3%, а в рублях на 39,6%.

ТОП-10 брендов антигистаминных препаратов, первые 27 недель 2017 года

Объем продаж млн. руб. Доля Прирост Объем продаж, млн. упак. Доля Прирост 1 Супрастин 821,81 14,2% 22,0% Супрастин 6,5 21,4% 22,5% 2 Фенистил 657,47 11,4% -39,6% Цетрин 2,8 9,2% 29,6% 3 Зиртек 560,86 9,7% 5,7% Диазолин 2,6 8,4% -12,2% 4 Зодак 521,20 9,0% 18,8% Зодак 2,4 7,9% 11,4% 5 Цетрин 515,26 8,9% 28,1% Зиртек 1,8 6,0% -2,7% 6 Эриус 473,06 8,2% -13,3% Фенистил 1,5 4,8% -43,3% 7 Кларитин 344,23 6,0% -17,0% Лоратадин 1,4 4,6% 52,9% 8 Диазолин 210,94 3,6% -7,8% Кларитин 1,2 4,0% -25,2% 9 Тавегил 194,35 3,4% -14,8% Димедрол 1,0 3,4% 18,6% 10 Кестин 138,14 2,4% 4,9% Тавегил 0,9 3,0% -14,9%

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