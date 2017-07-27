Из группы антигистаминных препаратов наиболее востребованы среднего ценового сегмента

По данным DSM Group, в 2017 году максимальный объём реализации антигистаминных препаратов, около 1,4 млн. упаковок, был зафиксирован на 11 неделе года (+15,6% к продажам 10 недели 2017 года).
«Пик продаж антигистаминных препаратов традиционно приходится на май-июнь – месяцы наиболее активного цветения. В 2017 году максимальный объём реализации (около 1,4 млн. упаковок) был зафиксирован в марте, на 11 неделе года (+15,6% к продажам 10 недели 2017 года). Именно в этот период аллергики стараются подготовиться к сезону цветения. Однако в дальнейшем объёмы продаж снизились. Причиной тому могут быть погодные аномалии, которые принесли с собой холодную погоду, дожди и даже снег, — говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк . — В целом же за первые 27 недель 2017 года в аптеках страны покупатели приобрели 30,6 млн. упаковок антигистаминных препаратов на общую сумму 5,8 млрд. рублей, что в натуральном выражении больше, чем в 2016 году на 5%. В рублях группа наоборот сократилась на 2%».
Доля каждого месяца от совокупного годового объёма продаж антигистаминных препаратов (2016 год)
Наиболее востребованы у покупателей антигистаминные средства среднего ценового сегмента. 86% упаковок, реализованных в аптеках в первые 27 недель 2017 года, имели стоимость от 50 до 500 рублей в ценах закупки аптек. Сегмент до 50 рублей пользуется меньшей популярностью – 9,4% в натуральном выражении. Наименее представлена в аптеке категория лекарственных препаратов против аллергии, стоимость которых превышает 500 рублей. В целом средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственных препаратов против аллергии в 2017 году составила 189 рублей, что на 6,6% ниже, чем в первые 27 недель 2016 года.
Лидером продаж по стоимостным и натуральным объёмам продаж в 2017 году стал бренд «Супрастин». Объём продаж препарата увеличился более чем на 22% по сравнению с первыми 27 неделями 2016 года. Бренд представлен 2 наименованиями. Наиболее популярным из них является «Супрастин тб 25 мг №20» (90,9% в рублях). Далее по совокупному стоимостному объёму продаж расположился бренд «Фенистил», доля рынка которого в стоимостном выражении составила 11,4%. В натуральном же выражении лишь 4,8% потребителей отдали предпочтение данному препарату, что обеспечило ему 6 место в рейтинге. Наиболее ярко в 2017 года показал себя бренд «Лоратадин»: прирост объёма продаж в упаковках составил 52,9%, что, в конечном итоге, позволило бренду завоевать 4,6% рынка Российской Федерации. Наименее удачно год сложился для бренда «Фенистил»: продажи снизились в упаковках на 43,3%, а в рублях на 39,6%.
ТОП-10 брендов антигистаминных препаратов, первые 27 недель 2017 года
|Объем продаж млн. руб.
|Доля
|Прирост
|Объем продаж, млн. упак.
|Доля
|Прирост
|1
|Супрастин
|821,81
|14,2%
|22,0%
|Супрастин
|6,5
|21,4%
|22,5%
|2
|Фенистил
|657,47
|11,4%
|-39,6%
|Цетрин
|2,8
|9,2%
|29,6%
|3
|Зиртек
|560,86
|9,7%
|5,7%
|Диазолин
|2,6
|8,4%
|-12,2%
|4
|Зодак
|521,20
|9,0%
|18,8%
|Зодак
|2,4
|7,9%
|11,4%
|5
|Цетрин
|515,26
|8,9%
|28,1%
|Зиртек
|1,8
|6,0%
|-2,7%
|6
|Эриус
|473,06
|8,2%
|-13,3%
|Фенистил
|1,5
|4,8%
|-43,3%
|7
|Кларитин
|344,23
|6,0%
|-17,0%
|Лоратадин
|1,4
|4,6%
|52,9%
|8
|Диазолин
|210,94
|3,6%
|-7,8%
|Кларитин
|1,2
|4,0%
|-25,2%
|9
|Тавегил
|194,35
|3,4%
|-14,8%
|Димедрол
|1,0
|3,4%
|18,6%
|10
|Кестин
|138,14
|2,4%
|4,9%
|Тавегил
|0,9
|3,0%
|-14,9%