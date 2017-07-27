При госконтроле за обращением медизделий будет применяться риск-ориентированный подход

Председатель Правительства РФ, Дмитрий Медведев, подписал Постановление от 22 июля 2017 года №868, которым устанавливается, что Росздравнадзор будет применять риск-ориентированный подход при государственном контроле в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения медицинских изделий. Это позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этой сфере при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля.

Внесёнными изменениями, в частности, определяются критерии и порядок отнесения объектов государственного контроля к определённой категории риска, периодичность проведения плановых проверок в отношении объектов государственного контроля в зависимости от категории риска.

Устанавливается также, что Росздравнадзор должен вести перечень объектов государственного контроля, которые отнесены к определённой категории риска, и размещать на официальном сайте информацию об объектах, отнесённых к категории значительного риска.