Потенциальные покупатели проявляют интерес к компании Shire

Ирландская фармацевтическая компания Shire вновь привлекла внимание крупных фармкомпаний из стран Евросоюза и США, некоторые из которых уже пригласили финансовых советников для выработки условий потенциальной сделки, сообщает британская газета Evening Standard.

В Shire от комментариев отказались.

Слухи об интересе к Shire появились после того, как исполнительный директор компании Флемминг Орнсков заявил, что инвесторы недооценивают компанию. Он посоветовал обратить внимание на портфель экспериментальных и уже имеющихся на рынке препаратов компании, в т.ч. средство для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью Mydayis (amphetamine mixed salts), одобренное FDA месяцем ранее, чтобы в полной мере оценить возможности Shire.

В 2014 г. Shire согласилась на предложение о приобретении от американской AbbVie за 32 млрд фунтов стерлингов (41,9 млрд долл.), но сделка сорвалась из-за принятых Минфином США изменений в налоговом законодательстве, направленных против инверсионных сделок.

Тем временем, Shire значительно расширила свой продуктовый портфель за счет приобретения американской Baxalta в 2016 г. за 32 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»