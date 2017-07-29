В июне ёмкость российского фармрынка снизилась на 4,4%

По данным DSM Group, объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне 2017 г. составил 50,1 млрд руб. (с НДС). По сравнению с маем 2017 г. ёмкость рынка снизилась на 4,4%. В сравнении с июнем 2016 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 4,2%, сообщается в аналитическом отчете за июнь 2017 года.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне 2017 г. по сравнению с маем 2017 г. снизилась на 1,2% и составила 141,2 руб. Согласно индексу Ласпейреса, в течение июня 2017 года цены в рублях снизились на 0,1%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 10,6%. Всего же с начала 2017 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 2,3% в рублевом выражении, в долларах США цены снизились на 2,4%», — говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,8% относительно июня 2016 г. увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. незначительно вырос (45,3% в июне 2016 г. и 45,4 в июне 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора снизилась на 0,7%, что сопровождалось незначительным (на 0,4%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 270,3 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в июне 2017 г. составила 32,4%, на 1,5% ниже удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 0,7% больше, чем в мае 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в июне 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 1,2% и оставила 937,0 руб./упак.

По итогам июня 2017 г. 59% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 27%. Коммерческий сегмент рынка по итогам июня 2017 г. на 52% был представлен рецептурными препаратами и на 48% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июне 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте — Sanofi. ТОП брендов лекарственных препаратов по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июня 2017 г. возглавили такие препараты, как «Детралекс» (0,89%) и «Конкор» (0,75%); на третьем месте «Нурофен» (0,72%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2017 г. снизился на 4,6% относительно мая и составил 2,5 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в шестом месяце 2017 г. снизился на 6,7% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 20,9 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июне 2017 г. по сравнению с маем увеличилась на 2,2% и составила 118,5 руб.

gmpnews