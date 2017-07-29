Клинические испытания онкопрепарата компании AstraZeneca завершились неудачей

Компания AstraZeneca (NYSE: AZN) объявила, что одно из клинических испытаний на поздней стадии противоракового препарата Mystic не показало улучшения состояния пациентов с немелкоклеточным раком легких (NSCLC), передает Фридом Финанс.

В результате стоимость акций компании обрушилась на 16,21%.

Это стало огромным ударом для компании, в то время как она пытается завоевать позиции в сфере иммунотерапии в противостоянии со своими конкурентами. Неудачные результаты испытаний наложились на слабые продажи компании одного из самых популярных препаратов Crestor, который испытывает жесткую конкуренцию со стороны непатентованных лекарств.

Кроме этого, шведско-британский фармацевтический гигант сообщил о снижении выручки за первое полугодие на 10,77%, до 10,456 миллиарда долларов. По итогам второго квартала выручка также уменьшилась, на 9,85%, до 5,051 миллиарда долларов.

gmpnews