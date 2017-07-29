Свыше 44% онкобольных в Татарстане отказались от льготных лекарств

В Татарстане свыше 44% федеральных льготников с онкологическими заболеваниями, имеющих право на получение бесплатных лекарств, отказались от лекарственного обеспечения. Взамен они получают денежную компенсацию около 800 рублей в месяц, рассказал на пресс-конференции заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков.

«Для онкологического диспансера проблема отказа от льгот – одна из наиболее актуальных», – говорит он.

По его данным, на конец июня 2017 года в республике проживает 101 тысяча онкопациентов – это люди, которые находятся на этапе лечения или в состоянии ремиссии.

«Из них 42 418 имеют право на льготу. 44,3% из федерального регистра льготников, что составляет 18 773 человека, отказались от права на получение социальных услуг. Для нас эти числа очень серьезны, ведь эти люди ограничивают себя в получении помощи», – объяснил Жаворонков.

При отказе от набора социальных услуг, в который входит лекарственное обеспечение, льготник получает ежемесячную компенсацию чуть больше 800 рублей.

Среди причин отказа, которые чаще всего называют граждане, – то, что поступления льготного лекарства приходится долго ждать.

«Мы свели очереди к минимуму, даже для «проблемных» препаратов больше чем о паре месяцев речь не идет», – заявил Жаворонков в интервью «АиФ Казань».

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству уделить «самое пристальное внимание» проблеме обеспечения граждан льготными лекарствами, назвав ее «одной из самых острых».

Источник: Министерство здравоохранения республики Татарстан

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