В Татарстане обсуждают создание фармацевтического кластера

В Татарстане обсуждают создание фармацевтического кластера. Основная идея проекта “Фармаполис Республики Татрастан” заключается в привлечении в РТ профильных компаний в качестве резидентов площадок с особыми условиями ведения экономической деятельности.

Такими площадками могут стать технопарк «Идея», особые экономические зоны «Иннополис» и «Алабуга». Накануне их представители на совещании у главы минпромторга РТ Альберта Каримова обсудили создание системы управления и выделения площадей для размещения фармацевтических производств.

В 2016 году фармацевтический рынок Татарстана вырос на 7,3% до 31,3 млрд рублей. По итогам прошлого года в Татарстане наблюдается незначительный рост аптек на 1,45%. В 2015 году их количество составило 1791, в 2016 году — 1817.

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