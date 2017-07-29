НИФХИ им. Л.Я. Карпова начал поставки АФС в промышленных объемах в Бразилию

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» через оператора АО «В/О «Изотоп» начало регулярные поставки активной фармацевтической субстанции (АФС) «Натрия йодид, I-131» в промышленных объемах в Бразилию для компании IPEN.

Наработка столь существенных количеств АФС осуществлено впервые.

Облучение изготовленных в АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» теллуровых мишеней было профессионально выполнено на ЛАЭС. Логистика по доставке мишеней, радиохимическая переработка, очистка выделенного йода-131, изготовление АФС, контроль качества продукции оперативно, с соблюдением требований безопасности осуществлено в АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», обладающим уникальными компетенциями в этой сфере деятельности.

Получено заключение заказчика о хорошем качестве продукции. Эта сложная работа увенчалась успехом благодаря профессионализму инженерно-технических работников института.

Как сообщает пресс-служба НИФХИ, в начале июня 2017 года состоялся ресертификационный аудит Системы качества предприятия на соответствие стандарту ISO 9001. По результатам аудита Система качества АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» подтвердила своё соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международному стандарту ISO 9001:2015 новых версий 2015 года.

ИСТОЧНИК:АО НИФХИ ИМ. Л.Я.КАРПОВА

gmpnews