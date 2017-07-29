Новые инвестиционные проекты в фармацевтическом секторе

24 отечественных производителя лекарств и медизделий смогут запустить новое или модернизировать существующее производство благодаря гарантированному десятилетнему государственному заказу на фармацевтическую продукцию.

Эти компании отобраны по результатам открытого конкурса на заключение долгосрочных договоров с Единым дистрибьютором по закупу ЛС и ИМН ТОО «СК-Фармация». Оценочная комиссия конкурса опубликовала итоги на интернет-ресурсе Единого дистрибьютора http://www.sk-pharmacy.kz.

Гарантированный рынок сбыта фармпродукции через госзаказ в течение десяти лет позволяет производителям привлекать новые инвестиции в фармацевтическую отрасль страны, находя необходимые ресурсы для обновления или строительства фармацевтических заводов в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики GMP.

В конкуре, объявленном 11 апреля 2017г. компании-производители имели возможность заявить намерение производить любые из 772 наименований лекарственных средств и 1367 медизделий. К моменту вскрытия конкурсных заявок получено 48 заявок от 44 потенциальных поставщиков.

Свое отраслевое заключение по представленным бизнес-планам и технико-экономическому обоснованию каждой из заявок представило Министерство по инвестициям и развитию РК. Основными критериями при оценке конкурсантов были степень проработанности проекта, источников финансирования, обеспеченность инфраструктурой и земельным участком.

Теперь с победителями будут заключены долгосрочные договоры поставки на разыгранные по итогам конкурса 523 наименования лекарств и 389 наименований изделий медицинского назначения.

На реализацию проектов компаниям дается пять лет, после чего производители должны будут начать поставку качественных отечественных лекарств и медизделий в казахстанские больницы через Единого дистрибьютора.

Напомним, что это уже не первый конкурс на заключение долгосрочных договоров с отечественными фармпроизводителями. Для стимулирования развития фармацевтической отрасли и развития отечественного производства Единый дистрибьютор ранее заключил 30 долгосрочных договоров на поставку 553 наименований лекарственных средств и 213 наименований изделий медицинского назначения. Отечественные фармпроизводители уже наладили выпуск и поставку 137 наименований лекарств и 152 наименований медизделий в рамках этих договоров.

Отметим, что в настоящий момент отечественная фармпродукция покрывает порядка 11 процентов фармацевтического рынка Казахстана. В то же время, по оценке Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения национальной лекарственной безопасности собственное фармацевтическое производство должно составлять не менее 30% рынка. Таким образом, заключение долгосрочных договоров поставки способствует повышению национальной безопасности Казахстана.

Справка

ТОО «СК-Фармация» создано в феврале 2009 года в структуре «Самрук-Казына» для осуществления функций Единого дистрибьютора с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также повышения устойчивости и конкурентоспособности фармацевтической отрасли Казахстана. Позднее, в 2013 году компания была передана в ведение Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

mz.gov.kz