Росздравнадзор объяснил рост числа бракованных партий вакцин ужесточением проверок

Значительное число партий качественных и безопасных иммунопрепаратов забраковывается из-за ненадлежащих условий перевозки

Рост числа бракованных партий вакцин объясняется ужесточением требований к их перевозке. Об этом сообщил журналистам глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко.

Ранее в Минздраве РФ сообщили ТАСС, что ведомство обратилось к бизнесу с просьбой обратить внимание на качество услуг по транспортировке иммунопрепаратов, так как из-за ненадлежащих условий перевозки значительное число партий изначально качественных и безопасных вакцин забраковывается, из-за чего производители несут убытки, а охват иммунизацией падает.

«В связи с введением требований по соблюдению качества, это и СанПиНы, и новые нормативные документы касаемо аптечной и дистрибьюторской практики, контроль к этому просто возрос кратно», — сказал он.

Мурашко отметил, что до пациента вакцины, которые были забракованы из-за ненадлежащих условий перевозки, не дойдут.

Фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС