Росздравнадзор приостанавливает сертификаты пригодности на две индийские субстанции

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании информации, поступившей от Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), касающейся фармацевтических субстанций, записи о которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, сообщает:

В связи с заявлением о несоответствии требованиям GMP, выпущенным компетентным органом Германии 12.07.2017 в отношении производственной площадки «Конкорд Биотек Лимитед», Индия (Plot No.- 1482-1486, Trasad Road, Dholka, Dist-Ahmadabad, India), Специальным комитетом EDQM принято решение от 21.07.2017 о приостановлении сертификатов пригодности на субстанции «Микофенолата мофетил» и «Циклоспорин» указанного производителя.

gmpnews