Закрыта сделка по приобретению сети аптек «ДОМФарма» аптечной сетью «Ригла»

Сделка по приобретению 100-процентной доли акций сети аптек «ДОМФарма» (Московская обл., г. Коломна) аптечной сетью «Ригла» (ГК «Протек») закрыта. 26 июля в Реестр акционеров внесена запись о переносе акций АО «ДОМфарма» на счет ООО «Ригла» на основании договора о покупке 100% акций. 20 июля в Едином государственном реестре юридических лиц появилась отметка о том, что ООО «Ригла» – единственный участник ООО «СветАлФарм».

Как отметили в руководстве сети, переговоры о покупке велись давно.

«Наша компания постоянно ведет работу по изучению активов в регионах. Нас интересуют малые и средние аптечные сети, имеющие в своем составе структуру недвижимости, – пояснил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. – Это взаимовыгодная для обеих сторон сделка. Серьезным аргументом в пользу приобретения сети «ДОМфарма» стала ее уверенная позиция на региональном рынке. Наши компании объединяет единый подход к организации бизнес-процессов и высокие стандарты работы».

Акции ЗАО «Аптечная сеть ДОМфарма» и ООО «СветАлФарм» приобретены по рыночной стоимости. Сумма сделки сторонами не разглашается.

Бренд аптек в Коломне, завоевавший доверие покупателей, останется прежним – здесь представлены аптеки как закрытой, так и открытой формы торговли.

Прогнозы относительно роста рыночной доли «Риглы» за счет нового приобретения руководство сети пока не комментирует. «Думаю, объективно оценить ситуацию можно будет только в третьем квартале текущего года, когда аналитики познакомят нас со своими выводами о динамике розничного фармрынка за первое полугодие – без понимания общей ситуации нельзя оценить долю отдельной сети. Разумеется, покупка «ДОМфармы» укрепит позиции «Риглы» в столичном регионе, – пояснил Александр Филиппов. – Однако значительного роста выручки не произойдет, поскольку речь идет о покупке небольшой сети из 30 аптек».

Аптечная сеть «Ригла» входит в Группу компаний «ПРОТЕК». На конец 2 квартала 2017 года сеть была представлена 1858 аптеками в 47 регионах РФ. Выручка сегмента «Розница» ГК «Протек» за 2016 г., по данным аудированной отчетности, составляет 40,1 млрд рублей.

В рамках сети «Ригла» развиваются три основных бренда: фарммаркеты «Ригла», формат «аптека у дома» под брендом «Будь здоров!» и дискаунтер «Живика».

Аптечная сеть «ДОМфарма» представлена в г. Коломна Московской области. Первая аптека открылась в 1994 году. Сеть объединяет 30 аптек. Помимо широкого ассортимента лекарственных препаратов и медицинских товаров клиентам аптечной сети доступны услуги по бесплатному измерению давления, уровня сахара в крови, веса, роста и жировой массы. В рамках сети действуют сервисные центры по обслуживанию глюкометров, работает прокат средств реабилитации.

Пресс-служба ЦВ «ПРОТЕК»

gmpnews