В России собрана самая большая в мире библиотека человеческих антител

В уникальном хранилище данных – более 600 млрд самых разнообразных молекул, которые получены от 1758 доноров. Проект с 2014 года реализует биотехнологическая компания BIOCAD. Это уже вторая библиотека человеческих антител: ранее исследователи из BIOCAD представили мировой научной общественности Fab-библиотеку Meganlib, в которой содержатся антитела, полученные от 1000 доноров. Обе библиотеки используются для разработки препаратов нового поколения, которые используются в терапии социально-значимых заболеваний.

Антитела — это особые молекулы иммунной системы. Они способны распознавать структуры, которые являются чужеродными для организма, от вирусов или бактерий до отдельных молекул. К таким чужеродным структурам относятся вещества различной природы и молекулярной массы, все они называются антигенами. Ключевой особенностью антитела является способность распознавать свой целевой антиген из присутствующих в организме. Этим свойством антител пользуются ученые для таргетной (направленной) терапии заболеваний.

Современная наука нашла способы получения антител к различным мишеням в организме больного. Один из наиболее перспективных – как раз использование библиотек. В них хранятся миллиарды генов разных антител, которые потенциально способны нейтрализовать любые чужеродные человеческому организму структуры. Из них разработчики выбирают для дальнейших исследований лишь несколько десятков молекул. Главный критерий отбора – способность антитела осуществлять действия, необходимые для эффективной и безопасной терапии того или иного заболевания. Выбор осуществляют роботы: ежедневно машинный интеллект тестирует до 100 тысяч образцов.

Сегодня известные библиотеки антител подразделяются на три вида. За рубежом есть синтетические библиотеки, в которых содержатся образцы молекул, синтезированных из олигонуклеотидов, и иммунные, где собраны образцы, основой для которых стал животный биоматериал. Наиболее известные коллекции – у Pfizer, Medimmune и MorphoSys.

Однако же наиболее эффективными для разработки инновационных лекарственных препаратов признаны наивные библиотеки. В них содержится материал, полученный из донорских образцов, взятых у человека. Российская компания BIOCAD (ЗАО БИОКАД) занимается созданием именно таких хранилищ с 2012 года. Первый проект, Megan Lib, созданный в 2015 году, на сегодня является самым большим в мире собранием моноклональных антител, полученных из человеческих донорских образцов. Работу над созданием новой библиотеки ученые BIOCAD начали в 2014 году. В этот раз новая библиотека является абсолютным рекордсменом как по количеству доноров, так и по разнообразию антител. Это трудоемкая и кропотливая работа, в которую вовлечены сотрудники трех лаборатории компании.

«Использование максимально разнообразных библиотек антител в совокупности с высокопроизводительными методиками анализа и технологиями оптимизации с помощью математического моделирования позволяет ускорить выход препаратов на рынок, а следовательно сделать сверх современную терапию доступнее для пациентов. Так, например, антитела из нашей Fab-библиотеки Meganlib послужили для создания BCD-100, полностью человеческого антитела к рецептору PD1. Новая библиотека уже также задействована в разработке новейших препаратов против онкологических и аутоиммунных заболеваний», — отмечает руководитель отдела разработки антител компании BIOCAD Тимофей Неманкин.

Передовые фармацевтические компании сегодня ориентированы на разработку препаратов именно на основе моноклональных антител. Несмотря на то, что эти технологии считаются одними из сложнейших, они же являются и наиболее перспективными с точки зрения создания лекарственных препаратов будущего. В частности, такие лекарства способны побеждать рак без тотального ущерба для всего организма. Это связано с тем, что моноклональные антитела борются исключительно со злокачественными новообразованиями, «не трогая» находящиеся рядом непораженные клетки. «Умные» лекарственные препараты – наиболее востребованные фармацевтические инновации, которых ожидают миллионы больных. Ведь согласно статистическим данным, рак в различных стадиях есть у каждого третьего жителя планеты.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России. BIOCAD объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. В компании работает около 1 000 человек, из которых более 300 ученые и исследователи. Общая сумма международных долгосрочных контрактов в 2016 достигла 850 млн долл. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ BIOCAD

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