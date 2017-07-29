Прибыль Astellas во II квартале снизилась почти на 23%

Продажи Astellas в апреле-июне 2017 г. на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 322,6 млрд йен. Это произошло из-за продажи глобального дерматологического бизнеса, а также некоторых других продуктов, говорится в сообщении компании.

Операционная снизилась на 30,7% до 65,12 млрд йен, чистая прибыль уменьшилась на 22,7% до 51,91 млрд йен,

«Финансовые результаты за квартал соответствовали нашим ожиданиям и ранее объявленным прогнозам. Хотя некоторые программы развития были прекращены, мы продолжаем реализовывать другие стратегические направления, — прокомментировал президент и главный исполнительный директор Astellas Йошихико Хатанака.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»