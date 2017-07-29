Фармкомпании США используют правительственную программу для защиты от дженериков

Республиканцы и демократы в четверг обсудили пути предотвращения использования фармпроизводителями правил защиты пациентов, для того чтобы блокировать продажи более дешевых лекарств, сообщает Reuters.com.

Речь идет о программе «Стратегии оценки рисков и смягчения их последствий» (REMS). Препараты, попадающие в нее, подвергаются особому вниманию, чтобы польза от их применения превышала риски. Для этого проводится дополнительное обучение медперсонала, выпускаются брошюры и т.д. Фармпроизводители оригинальных препаратов придумали, как использовать REMS для защиты от дженериков.

Дело в том, что дженериковым компаниям для воспроизведения препаратов, попавших в программу REMS, необходимо покупать образцы лекарств только у оригинальной компании. Однако оригинаторы стараются эти образцы не продавать. Американские законодатели предлагают внести поправки, которые позволили бы дженериковым компаниям подавать иски для получения образцов, а также требовать возмещения убытков.

Американские граждане жалуются на растущие цены на лекарственные средства. В свою очередь фармацевтические компании утверждают, что им нужны высокие цены для финансирования многомиллиардных исследований, чтобы создавать новые лекарства.

Председатель Комитета судебной системы республиканец Боб Гудлатт отметил обеспокоенность избирателей относительно высокой цены на некоторые лекарства. «Хотя крайне важно, чтобы США по-прежнему оставались мировым лидером и новатором на фармацевтическом рынке, важно, чтобы … антимонопольные проблемы были предметом серьезного обсуждения», — сказал он.

Исполняющий обязанности главы Федеральной торговой комиссии Маркус Мейер сказал, что любая задержка с внедрением непатентованных лекарств имеет явные последствия. «Если фармацевтическим компаниям удастся сдержать выход дженериков, американским потребителям придется платить более высокую цену за лекарства, отпускаемые по рецепту», — сказал он.

Согласно программе REMS FDA, 71 лекарство покрывается различными уровнями защиты. В некоторых наиболее строгих случаях лекарства могут быть переданы пациенту только по учету в специальном реестре или в клинике.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»