Продажи Bristol-Myers Squibb во II квартале выросли на 6%

Выручка Bristol-Myers Squibb во II квартале 2017 г. составила 5,1 млрд долларов США, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом курсовых разниц показатель вырос на 7%, говорится в официальном сообщении компании.

Рост выручки обусловлен сильными продажами Eliquis и Opdivo. Между тем, чистая прибыль за трехмесячный период достигла 916 млн долл., по сравнению с 1,2 млрд долл. в предыдущем квартале.

Bristol-Myers Squibb повысил ожидания нижней границы чистой прибыли за год. Теперь компания прогнозирует диапазон прибыли 2,9-3 доллара на акцию, ранее речь шла о 2,85-3 долларах за акцию.

Расходы на исследования и разработки увеличились на 31% до 1,7 млрд долл., главным образом, из-за сборов за лицензию и приобретение активов в размере 393 млн долл. во втором квартале 2017 года.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»