Большая скидка на Ocrevus оказалась выгодной для компании Roche

Швейцарская фармкомпания Roche сначала удивила участников рынка, назначив цену на активно продвигаемый новый препарат для лечения рассеянного склероза Ocrevus на 25% ниже, чем у конкурентов. Roche удивила всех еще раз после того, как продажи Ocrevus принесли 200 млн долл. в первом же квартале после выхода на рынок, сообщает FiercePharma.

Препарат не только в три раза превысил согласованный прогноз аналитиков; похоже, что он превзошел ожидания самого швейцарского фармпроизводителя, поскольку компания Roche объявила о повышении своего прогноза на 2017 г.

Не только динамичные продажи Ocrevus навели компанию Roche на мысль о повышении годового прогноза. Новые онкопрепараты Tecentriq и Perjeta также продемонстрировали хорошие результаты: продажи Perjeta выросли на 17% до 1,1 млрд швейцарских франков в 1 половине текущего года, а продажи Tecentriq за тот же период увеличились на 19% (+237 млн швейцарских франков в стоимостном выражении). В целом объем продаж фармпрепаратов компании за 1 полугодие вырос на 5% до 20,5 швейцарского франка.

Ocrevus, одобренный в марте текущего года, вышел на рынок, имея все атрибуты, которые могли бы позволить компании Roche назначить цену выше, чем у конкурентов.

Вместо этого Roche заявила цену 65 000 долл. (для сравнения: цена Rebif составляет около 86 000 долл.). Одновременно с этим компания отметила, что за последние 12 лет цены на препараты для лечения РС увеличились на 400% и что она хотела бы «развернуть этот тренд».

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»