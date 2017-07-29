AstraZeneca и Merck объединяют усилия для разработки и коммерциализации онкопрепаратов

Компании AstraZeneca и Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) объявили о глобальном стратегическом партнерстве с целью совместной разработки и коммерциализации препаратов Lynparza и selumetinib для лечения многих типов рака (оба созданы AstraZeneca), сообщает PharmaTimes.

Lynparza (olaparib) – первый в своем классе пероральный ингибитор поли (АДФ-рибоза)-полимераз (ПАРП), уже одобренный для лечения рака яичников с мутацией BRCA в различных линиях терапии. Проводятся исследования его воздействия на другие типы опухолей.

Совместно компании будут осуществлять исследования и коммерциализацию Lynparza как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими потенциальными лекарственными препаратами. Независимо друг от друга компании будут исследовать и коммерциализировать препарат в комбинации с ингибиторами PD-L1 and PD-1 – Imfinzi (durvalumab) и Keytruda (pembrolizumab) соответственно.

Партнеры будут совместно исследовать и коммерциализировать препарат selumetinib компании AstraZeneca – пероральный сильнодействующий селективный ингибитор MEK, в настоящее время проходящий исследования применения по многих показаниям, включая рак щитовидной железы.

По условиям сделки компании разделят расходы по разработке и коммерциализации препаратов, а также валовую прибыль от продаж. Merck будет нести все расходы, связанные с исследованиями применения Keytruda в комбинации с препаратами Lynparza или selumetinib, тогда как AstraZeneca оплатит все расходы по изучению применения Imfinzi в комбинации с препаратами Lynparza или selumetinib.

В общей сложности Merck заплатит компании AstraZeneca до 8,5 млрд долл., включая авансовый платеж в размере 1,6 млрд долл., 750 млн долл. по определенным лицензионным параметрам и 6,15 млрд долл. при условии успешного достижения целевых показателей регистрации и продаж.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»