Эксперты фармрынка критикуют идею разрешить рекламу RX-препаратов в СМИ

Предложение первого зампреда Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ Александра Малькевича разрешить рекламу рецептурных лекарств в СМИ, вызвало резкую критику экспертов фармрынка.

Разрешить рекламировать рецептурные ЛП — вредная и опасная идея, считает первый вице-президент и руководитель направления по делам о соблюдении этических и бизнес норм ГК «Биотэк», член экспертного совета ФАС России Сергей Лапин.

«Все участники фармацевтического рынка, равно как и СМИ, затрагивающие в той или иной мере эту сферу, должны осознавать свою социальную ответственность, — подчеркнул он. — Принцип «не навреди», здесь более чем уместен. Ничто не должно делаться в ущерб здоровью человека, – такова позиция нашей компании».

«Рецептурные препараты должны применяться под контролем врача, динамику состояния пациента необходимо отслеживать, так как такие препараты могут даже при правильном применении причинить вред здоровью, вызвать зависимость, повлечь иные неблагоприятные последствия, в том числе в силу недостаточной изученности либо заболевания, либо действия компонентов препарата», — добавил собеседник «ФВ».

При современном же развитии информационных технологий, правовом и медицинском нигилизме пациент будет сам себя «диагностировать», находить «подходящие» препараты и «назначать лечение». Ошибки на любом их этих этапов «лечения» дорого обойдутся человеку, а соответственно и государству, предостерег Сергей Лапин.

«Мы стремимся к созданию большей доступности качественных лекарственных препаратов для населения и для госпитального сегмента, однако повсеместная реклама рецептурных препаратов может привести к исключению из лечебного процесса врачей, что неизбежно скажется на здоровье и качестве жизни людей», — так прокомментировал «ФВ» председатель совета директоров ГК «Биотэк» Борис Шпигель.

Помимо того, что безответственное самолечение рецептурными средствами несет прямую угрозу жизни от их бесконтрольного приема и последующих осложнений, на фоне такого использования может маскироваться симптоматика других серьезных заболеваний и затрудняться их диагностика, рассказал «ФВ» директор по корпоративному развитию компании «ПрофитМед» Игорь Климанов.

Ситуация осложняется и тем, что рецептурный отпуск лекарственных препаратов из аптек требует совершенствования и в ряде случаев существует возможность приобрести такое средство без рецепта врача. Результат все тот же – рост самолечения и бесконтрольного применения лекарственных препаратов.

«Реклама рецептурных лекарственных препаратов в неспециализированных СМИ запрещена в большинстве европейских государств, – заключил эксперт. Пока эта инициатива не встретила поддержки Минэкономразвития, Минздрава, ФАС и депутатов Госдумы и в нашей стране».

Как отметил президент компании «Акрихин» Денис Четвериков, реклама Rx-препаратов разрешена в США, но там, в отличие от России, пациент обязан обратиться к врачу, поскольку купить рецептурный препарат без рецепта невозможно. Риски для здоровья пациентов создает именно разрешение рекламы рецептурных препаратов без одновременного урегулирования вопроса их отпуска из аптек, считает эксперт.

Подробности читайте в «ФВ» №24 (895) от 25.07.2017 г. в публикации «Чудесное воскресенье».

На фото сверху вниз: Сергей Лапин, Игорь Климанов, Денис Четвериков.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»