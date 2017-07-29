На Сибирской торговой площадке пытаются распродать имущество Астраханской фармфабрики

Арбитражный управляющий предприятия разместил 97 объявлений о продаже активов компании-банкрота. Купить предлагается весы, кондиционеры, холодильники, транспортер, перколяторы, комплект мебели для торгового зала, ККМ, грузопассажирский УАЗ, автомат для закатки флаконов и т.п.

Право приобретения имущества должника получит тот участник торгов, который представит заявку на участие с предложением не ниже начальной цены лота. Если желающих будет несколько, то победителем станет тот, кто даст максимальную цену. Впрочем, пока желающих стать обладателями старого оборудования (некоторым лотам исполнилось 40 лет) не нашлось. Крайний срок подачи заявки — 23.59 часа 6 августа.

Напомним, что ранее суд ввел в отношении ОАО «Фармацевтическая фабрика» конкурсное производство. На 31 августа назначено заседание для решения вопроса о продлении или прекращении процедуры.

Остается добавить, что Астраханская фармацевтическая фабрика» вошла в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг., утвержденный Правительством РФ. На продажу пойдут 100% акций.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»