Выручка аптек снижается из-за работ на улицах и фасадах

В Москве две беды: отсутствие лета и ремонт улиц. Ни одна беседа без обсуждения этих тем не обходится, соцсети пестрят шутками, мемами. Особо полюбилась юмористам фраза заммэра столицы Петра Бирюкова: «Меня часто спрашивают, когда закончится программа «Моя улица». Отвечаю: никогда». Но шутки шутками, а бизнес несет потери, в том числе и аптеки.

Все началось сразу после майских праздников. Как рассказал провизор компании «Неофарм» Николай Зацепин, однажды пришли строители и убрали тротуар, закрыв его для прохожих. С тех пор владельцы магазинов, кафе и аптек, расположенных на центральных улицах Москвы, потеряли покой и стали терять в выручке..

«Фармацевтический вестник»