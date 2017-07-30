Sanofi стала крупнейшим плательщиком в пользу врачей и медорганизаций в 2016 г.

Второй год подряд члены российской Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) публикуют информацию о платежах, осуществленных в пользу специалистов и организаций здравоохранения. В 2015 году общая сумма выплат составила 11,7 млрд руб. в 2016 году, по подсчетам «ФВ», она выросла до 13,6 млрд руб. Фактически она должна быть еще больше, т. к. еще не все опубликовали свои отчеты.

Компании, как и в 2015 г., в прошлом году больше всего потратили на исследования и разработки. В 2016 г. международные фармпроизводители в России на эти цели направили 6,4 млрд руб., в 2015 г. – около 5 млрд руб. Платежи в пользу врачей в 2016 г. составили 3,3 млрд руб., это немного меньше по сравнению с предыдущим периодом, когда было 3,4 млрд руб. Выплаты медорганизациям, напротив, выросли с 3,27 млрд руб. в 2015 г. до 4,1 млрд руб. в 2016 г.

Следует обратить внимание, что речь идет не о прямых платежах, а о косвенных. Участники проекта подчеркивают, что фармфирмы не могут не взаимодействовать с врачами, однако отношения, по их мнению, должны быть прозрачными. Как правило, речь идет о конференциях и образовании. В единой форме отчета есть графы выплат врачам, например, «регистрационные взносы», «проезд и проживание» (эта графа заполняется редко). В основном за врачей вносят регистрационные взносы конференций и платят за оказание услуг и консультирование. В адрес медорганизаций деньги идут в рамках спонсорских соглашений по организации каких-либо мероприятий, осуществляются пожертвования и выдаются гранты.

«В отличие от многих других стран, где требование о раскрытии информации о передаче ценностей в рамках взаимодействия фармацевтической индустрии и медицинского сообщества обязательно для всех производителей в силу закона, в России данная инициатива реализуется в качестве нормы саморегулирования и закреплена только в Кодексе надлежащей практики AIPM. И хотя пока она может кем-то трактоваться неоднозначно, тем не менее мы убеждены, что это магистральный путь к развитию более цивилизованных отношений между фармотраслью и медицинскими работниками, а также повышению их взаимной ответственности перед обществом», – комментирует исполнительный директор AIPM Владимир Шипков.

На сегодняшний день лидером по выплатам в пользу специалистов и организаций российского здравоохранения, а также на разработки и исследования стала компания Janssen, ее платежи составили 1,8 млрд руб. При этом львиную долю компания потратила разработки и исследования – 1,4 млрд руб. На втором месте по общим выплатам Pfizer с результатом 1,1 млрд руб., на третьем – AstraZeneca, сумма выплат которой 1,09 млрд руб. Обе компании примерно половину средств тратили на исследования. В первую пятерку вошли Sanofi (997 млн руб.) и Novartis (725 млн руб.)

Если взять только выплаты врачам и медорганициям, то на первом месте здесь Sanofi (573 млн руб.), на втором месте AstraZeneca (495 млн руб.), на третьем Takeda (481 млн руб.)

Справка. Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA), куда входит и AIPM, в 2013 г. утвердила в качестве нормы саморегулирования требования о необходимости раскрытия информации о ценностях, переданных фармацевтическими компаниями в пользу специалистов и организаций здравоохранения. Ряд компаний с этим требованием уже знаком – в США, Франции, Греции, Португалии, Эстонии фирмы обязаны раскрывать эту информацию в соответствии с законодательством.

С полными данными о выплатах в пользу субъектов здравоохранения членами AIPM можно в следующем номере «ФВ» №24 от 1.08.2017 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»