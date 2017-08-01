Продажи Sanofi в России выросли во втором квартале на 34%

Укрепление рубля и рост продаж безрецептурных лекарств позволили французской Sanofi увеличить в апреле – июне российскую выручку на треть – до 162 млн евро. Пока Россия обеспечивает менее 2% дохода всей группы.

Французская Sanofi отчиталась в понедельник, 31 июля, за второй квартал 2017 года. Компания особо отметила начавшееся восстановление продаж на российском рынке в сегменте безрецептурных товаров. Именно благодаря России доходы в этом сегменте на всех развивающихся рынках в апреле – июне выросли сразу на 33,9% – до 401 млн евро.

В целом российская выручка во всех сегментах, как указывает Sanofi, увеличилась на 33,7% – до 162 млн евро. Драйвером роста стали как раз безрецептурные лекарства, наиболее известные из них Эссенциале Форте, Но-Шпа, Маалокс, Фестал.

Позитивно на российской выручке сказалось и укрепление рубля. В апреле – июне евро подешевел по отношению к рублю, по данным ЦБ, на 15,7%: в среднем курс равнялся 62,8 рубля за евро против 74,4 рубля за евро годом ранее. В своей отчетности Sanofi отмечает, что без учета валютных колебаний российская выручка увеличилась лишь на 25,2%.

В первом квартале Sanofi сообщала о росте выручки в России лишь на 0,9% – до 147 млн евро. Без учета курсовых разниц и вовсе было зафиксировано падение на 4,3%, что компания объясняла непростой макроэкономической ситуацией в стране.

Общая выручка Sanofi во втором квартале выросла на 5,5% (без учета валютных колебаний, на 0,6%) – до 8,7 млрд евро. Таким образом, Россия пока обеспечивает менее 2% всех доходов фармкомпании. Общая выручка за полугодие превысила 17,3 млрд евро, что на 7% (без учета курсовых разниц, на 2%) больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Источник: Sanofi

vademec