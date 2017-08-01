Экс-директор томской «Медтехники» осужден за мошенничество Продажи Sanofi в России выросли во втором квартале на 34% » Умер ректор Кировского медуниверситета Ректор Кировского медицинского университета Игорь Шешунов скончался в ночь на понедельник, 31 июля, после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте КГМУ. Прощание состоится 1 августа в 11:00 в Кировском драматическом театре им. С.М. Кирова по адресу: Киров, ул. Московская, 37. Игорь Шешунов родился в 1960 году в Новокуйбышевске. В 1984 окончил Куйбышевский медицинский институт, затем работал заместителем главного врача городской поликлиники и занимался научной и преподавательской деятельностью, став доцентом кафедры социальной медицины и организации здравоохранения Самарского государственного медицинского института (СамГМУ). С 1991 по 2002 год был деканом факультета довузовской подготовки СамГМУ, в 2003-м стал проректором Кировской ГМА, а в 2004 году был избран ректором. В июле 2012 года указом Президента РФ получил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Редакция Vademecum выражает соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Игоря Вячеславовича. Источник: КГМУ vademec