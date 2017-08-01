Экс-директор томской «Медтехники» осужден за мошенничество

Бывший генеральный директор компании «Медтехника», на 100% принадлежащей Департаменту по управлению госсобственностью Томской области, Олег Уманский получил условный срок – 3 года лишения свободы – за мошенничество с поставкой медоборудования и систематическое хищение бюджетных средств. Ущерб в 2 млн рублей Уманский уже возместил, сообщают томские СМИ.

О решении Кировского районного суда Томска в отношении бывшего гендиректора АО «Медтехника» Олега Уманского со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает агентство «РИА Томск». Как установили следствие и суд, Уманский «на систематической основе» совершал хищение бюджетных средств, поставляя медоборудование для нужд медицинских учреждений области по заведомо завышенной стоимости. Топ-менеджер «Медтехники» был задержан с поличным в январе 2017 года, вскоре он был уволен. Как писал тогда портал Tomsk.ru, одним из эпизодов стала поставка оборудования на сумму около 5 млн рублей Томской областной клинической больнице, тогда как фактическая стоимость медтехники составляла не более 3 млн рублей.

На основании материалов УФСБ Кировский районный суд Томска признал бывшего гендиректора АО «Медтехника» Олега Уманского виновным в преступлении по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уманский признал свою вину в полном объеме и возместил 2 млн рублей ущерба.

АО «Медтехника» на 100% принадлежит Департаменту по управлению госсобственностью Томской области и занимается централизованными поставками медтехники и медизделий медучреждениям региона. По данным СПАРК-Интерфакс, компания осуществила поставки на общую сумму более 107 млн рублей. Выручка компании за этот период составила 197,99 млн рублей, чистая прибыль – 9,55 млн рублей.

В мае 2017 года стало известно решение по одному из многочисленных уголовных дел, связанных с поставками томографов по нацпроекту «Здоровье». Калининский районный суд Тюмени приговорил бывшего руководителя Дирекции строительства специальных объектов Михаила Мезенцева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 50,9 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, в период с марта 2010 года по ноябрь 2011-го Мезенцев получил от главы некой немецкой компании $845 тысяч «за содействие в заключении контракта» на поставку томографов.

Источник: РИА Томск

vademec